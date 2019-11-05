Конфликт водителя с бригадой скорой в Воронеже попал на видео

В Воронеже во дворе жилого дома на Бульваре Победы водитель легковушки повздорил с бригадой скорой помощи — очень хотел проехать и требовал, чтобы автомобиль с медиками его пропустил.

"Давай сдавай назад!" — во весь голос кричал мужчина. Водитель скорой, в свою очередь, не менее эмоционально ему отвечал: "Я не могу сдать назад, слышишь, что говорю?"

Мужчины друг друга не особенно слушали, и какое-то время пытались друг друга перекричать. До драки, однако, не дошло — скандалящего водителя легковушки увела его спутница.

Видео конфликта было опубликовано в паблике "Настоящий Воронеж" и сопровождалось комментарием, что скорую задержали во дворе и не давали проехать.