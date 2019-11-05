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5 ноября 201910:35

Волжское футбольное дерби: драки фанатов и смерть стюарда

sport.business-gazeta.ru

Матч футбольной премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином" был омрачен скандальным поведением болельщиков обеих команд. Фанаты дрались, скандировали скабрезности, конфликтовали со стюардами, один из которых умер сразу после игры.

Давно известно, что у поклонников двух участников традиционного "волжского дерби" довольно сложные отношения. Каждый выезд болельщиков из столицы Татарстана в Самару и обратные вояжи сопровождаются обоюдными попытками выяснить отношения.

Очередной матч двух клубов на поле "Самара Арены" сопровождался скандальным поведением как поклонников хозяев, так и гостей. Фанатский сектор на стадионе ничем не огорожен от поля и с первых минут поклонники "Крыльев" стали угрожать стюардам и даже запустили "зажигалку" – горящий файер.

Обе стороны болельщиков скандировали матерные лозунги и кричалки, сообщает издание "Бизнес Онлайн". А на трибуне болельщиков "Крылышек" почти весь матч провисели перевёрнутые герб Казани и эмблема казанского клуба, на которой было написано "Рупин".

В начале второго тайма наиболее радикальные представители группы болельщиков "Рубина" отправились на трибуну хозяев. Гости несколько раз пытались прорваться прямо на трибуну с активными болельщиками, чтобы сорвать оскорбляющие их клуб баннеры. Местные выбежали со своих мест в коридоры, стюарды и полицейские пытались сдержать фанатов, но в какой-то момент оцепление было прорвано и завязалась драка.

Впрочем, битва продлилась недолго. С обеих сторон было несколько пострадавших, при этом полиция задержала несколько членов фанатского движения казанцев. Атмосфера на стадионе была столь раскаленной, что сразу после матча стало плохо одному из стюардов. При бывшая "скорая" пыталась спасти мужчину от внезапного недомогания, но в итоге сотрудник службы безопасности скончался на стадионе.

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