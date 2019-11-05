Самарские таможенники пресекли вывоз из страны более 185 миллионов рублей

Сотрудники самарской таможни предотвратили вывоз за рубеж крупной суммы в валюте. Предварительно установлено, что неустановленные пока лица пытались перевезти 2 659 115,26 евро, что составляет 186 750 761 в рублях.

По подложным документам были заключены три внешнеторговых контракта с иностранными контрагентами на поставку флеш-накопителей и разработку программного обеспечения для складской логистики, передает ГТРК "Самара". Также, совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных нерезидентов. Товар в Россию поступил частично, а программное обеспечение так и не было разработано и поставлено в страну. Всё это указывает на прямое доказательство заключения фиктивных сделок для вывода денег за рубеж.

По факту совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием фиктивных документов возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит наказание от5 до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.