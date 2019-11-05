Пришла в гости: на территории детского сада в Озерске обнаружили дикую лису. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал".

На кадрах, которые сняли случайные очевидцы, видно, как зверек сидит на заснеженной лужайке. При этом ведет себя лисичка на удивление спокойно, как будто не замечая, что попала на "чужую" территорию. Никакой агрессии животное не демонстрирует, любопытно, оглядываясь по сторонам.

Тем не менее, озерчан подобная встреча не очень обрадовала. В основном, люди делились в соцсетях встревоженными комментариями. Самое распространенное мнение — диким зверям не место в городе, а уже тем более — рядом с детьми.

Ситуацию прокомментировали специалисты. Они подтвердили, что дикие звери могут представлять реальную опасность для людей. В том числе являться носителями опасных заболеваний, даже бешенства. Так что нельзя к ним приближаться, тем более трогать или кормить. Интересно, что лисы совсем недавно также попались на глаза жителям Челябинска. На этот раз — рядом с детским парком.