Появилось полное видео нападения на ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Безработному 36-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего в детском саду Нарьян-Мара. Он заключен под стражу, сообщает управление СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Как сообщалось ранее, 31 октября в Нарьян-Маре обвиняемый вошел на территорию детского сада "Сказка", куда его впустил охранник, приняв за родителя одного из воспитанников. Камеры наблюдения помогли оперативникам восстановить события того дня. СКР обнародовал полную запись трагедии.

Злоумышленник поднялся на второй этаж, где спали дети – был тихий час. Воспитатель пыталась преградить ему путь, но он оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей.

Второй воспитатель побежала звать на помощь, няня привела охранника, сотрудник детского сада по хозчасти нажала "тревожную кнопку", но к этому моменту обвиняемый уже причинил ножевое ранение в шею 6-летнему мальчику, оказавшееся смертельным.

Сотрудники детсада задержали мужчину и удерживали его до прибытия сотрудников управления Росгвардии и полиции.

Во время допроса он признал вину и раскаялся в содеянном, пояснив, что накануне употреблял спиртные напитки. Обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Обвинение предъявлено и сотруднику частного охранного предприятия "Святогоръ", который пропустил постороннего на территорию детского сада. Он также заключен под стражу. Свою вину охранник признал частично.

Кроме того, по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека", возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц детского сада "Сказка", которые не обеспечили безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении.