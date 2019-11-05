Экс-футболист "Реала" возглавил испанский клуб

Бывший футболист мадридского "Реала" Гути возглавил испанский клуб "Альмерия". Клуб выступает во втором дивизионе чемпионата Испании – Сегунде. Детали заключенного сторонами договора не сообщаются.

О назначении знаменитого в прошлом игрока объявлено в официальном Twitter-аккаунте клуба. Прежним его местом работы был турецкий "Бешикташ", где Гути трудился в качестве одного из ассистентов главного тренера Абдуллаха Авджы.

Tenemos a nuestro galáctico ⭐ Desde la sabana llega @Guty14Haz nuestro nuevo rey🦁! #AlmeríaXGuti #14 pic.twitter.com/qecsNji46U — UD Almería (@U_D_Almeria) November 5, 2019

Гути является воспитанником "Реала" и на протяжении всей своей профессиональной карьеры выступал исключительно за "сливочных". За свою карьеру, которую он завершил в 2011 году, он завоевал 15 трофеев. Тренировать он начинал также в "Реале", где ему доверили одну из юношеских команд.

"Альмерия" после 14 туров Сегунды располагается на второй строчке, набрав 24 очка. Отставание от лидирующего "Кадиса" составляет 10 баллов.