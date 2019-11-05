Тренер "Зенита" Семак: "Лейпциг" имеет преимущество в скорости

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак накануне ответного матча Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига" провел пресс-раут с журналистами, на котором поделился своими соображениями о предстоящей игре. Напомним, первый матч питерцы проиграл в гостях – 1:2.

Начал наставник "сине-бело-голубых" с состояния здоровья у своих подопечных: "У ряда игроков есть микроповреждения. Что касается футболистов, которые не готовятся, то к тем, кто уже давно отсутствует, недавно присоединился Андрей Лунев. К сожалению. Ждем его возвращения. Остальные с большой долей вероятности могут принять участие в игре".

Семак признал, что "Лейпциг" имеет преимущество в скорости: "Его можно нивелировать, но полностью компенсировать, конечно, нет. Если игроки быстрее и техничнее, то, конечно, сложно. По сути, если два игрока выходят в определенных условиях, то преимущество всегда будет у футболиста, который готов лучше. Что в тактике, что в технике, что в быстроте".

"Поэтому и выбирают стратегию на отдельно взятую игру, чтобы нивелировать сильные стороны соперника, — цитирует главного тренера официальный сайт "Зенита". – Качество игроков играет определяющую роль практически всегда. Бывают исключения, но их не так много".

Наставник питерской команды отметил, что уделяет много внимания стандартным положениям в исполнении своих игроков: "Естественно, мы уделяли и будем продолжать уделять им внимание. Это один из методов ведения игры. Вы видели, сколько забивалось мячей после "стандартов" на том же чемпионате мира. Конечно, работали и будем работать".