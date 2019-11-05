Чувашские школьники открыли новый остров в Арктике

Студент первого курса МАИ вместе со старшеклассниками одной из школ Чувашии открыл новый остров в Арктике.

Помощь в открытии оказало глобальное потепление. По расчётам школьников именно таяние ледника привело к тому, что грунт на мысе Земляной на острова Шмидта стал размываться морскими волнами. В результате перешеек, соединявший мыс с большой землёй скрылся под водой, что привело к образованию острова.

Его территория весьма внушительна. По предварительным расчётам она составляет примерно 110 гектаров, а протяжённость острова равна примерно двум километрам. Открытие ещё должно пройти верификацию у военных. Гидрографическая служба Минобороны России должна подтвердить выводы молодых исследователей, после чего к острову направится научная экспедиция с целью более точной топографической привязки на карту всех параметров нового острова.

Роскосмос оказал поддержку школьникам, предоставив им в рамках существующей программы помощи молодым исследователям, подробные спутниковые фотографии исследуемого участка острова Шмидта и прилегающей территории.

Как сообщили Вестям.ru в пресс-службе МАИ, Артём Макаренко давно увлечён исследованиями в Арктике и на его счету это уже не первый остров. Ранее ещё два таких же географических открытия были сделаны Артёмом во время его учёбы в школе.