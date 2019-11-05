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5 ноября 201912:02

Суд арестовал двоих подозреваемых в убийстве мэра Киселевска

Второй подозреваемый в убийстве бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева отправлен поl стражу на 2 месяца. Соответствующее решение вынес местный суд, пишет агентство ТАСС.

Напомним, в убийстве экс-мэра подозревают двух жителей города Белово: одному — 35 лет, второму – 49. Предположительно, они пошли на преступление ради кражи денег и драгоценностей.


Нападение на Сергея Лаврентьева произошло 31 октября. По предварительным данным, трое неизвестных попытались проникнуть на территорию дачного участка бывшего главы Киселевска. Тот вышел из дома с ружьем, завязалась перестрелка. Один из нападавших был убит. Им оказался начальник Беловской спасательной группы "Агентство по защите населения Кемеровской области" Марат Гарипов.

Сам Лаврентьев тоже получил смертельные ранения и скончался на месте.

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