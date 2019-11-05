Походка выдала: россиянку с "золотыми стельками" задержали на таможне

Неестественная походка выдала контрабандистку на таможенном посту в Забайкалье — женщина пыталась провести восемь золотых слитков, примотав их скотчем к ногам.

Драгоценные стельки весили почти 1,8 килограмма, потому хрупкая туристка неестественно переставляла ноги при ходьбе. На этот факт обратили внимание инспекторы Читинской таможни, пригласив девушку пройти через металлоискатель.

"Аппарат громко зазвенел, несмотря на то, что карманы были пусты. Инспекторы попросили ее пройти еще раз, но звон вновь повторился. Тогда они проверили ее ручным металлодетектором. Женщину попросили разуться, и под носками у нее нашли восемь слитков из желтого металла", — рассказала пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко.

Стоимость контрабанды оценили в 5,7 миллиона рублей. Промышленные пробы, как и документы на слитки, у перевозчика отсутствовали. Со слов задержанной, драгметалл она перевозила по просьбе гражданина Китая, пообещавшего щедро оплатить ее работу. Теперь женщине светит до семи лет в колонии за незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов.