Уборщица в больнице умыла пациентку грязной тряпкой

В городской больнице №2 города Миасс Челябинской области уборщица умыла пациентку грязной тряпкой.

Видео инцидента, который произошел 4 ноября, появилось в Интернете. На кадрах видно, как уборщица заходит в палату, где на кровати сидит голая пациентка. Пол в палате испачкан. Уборщица макает тряпку в тазик и вытирает женщине лицо со словами "Лицо грязное, надо умыться".

Запись, по всей видимости, сделала другая пациентка. За кадром слышен голос: "Прикинь, как мне с ней находиться в одной палате?".

Главврач горбольницы Денис Маханьков сообщил, что по данному факту в больнице проводится проверка. В случае установления вины работника к нему будут применены меры дисциплинарного характера, передает РИА Новости.

Также администрация учреждения решает вопрос о направлении обращения в прокуратуру для установления автора ролика и привлечения его к ответственности за нарушение закона о персональных данных и врачебной тайне.

В пресс-службе больницы пояснили, что пациентка поступила в медучреждение 31 октября. Из-за органического поражения личности она не может контролировать свое поведение. Однако в больнице не было свободных одноместных палат, поэтому ее поместили в общую.