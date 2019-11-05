Виновник ДТП на трассе "Нарва" погиб, четверо пострадавших в больнице

Смертельная авария на трассе "Нарва" произошла накануне вечером. В районе посёлка Зимитицы Волосовского района водитель кроссовера выехал на встречную полосу, сначала задел легковой автомобиль, а затем лоб в лоб столкнулся с внедорожником.

Как сообщает "Вести Санкт-Петербург", 39-летняя женщина — предполагаемый нарушитель погибла на месте. Ее пассажир с тяжелыми травмами отправлен в больницу. Сам автомобиль превратился в груду металла. Три пассажира внедорожника, в том числе два 16-летних подростка, получили небольшие травмы, они тоже в больнице.

В настоящее время инспекторы ГИБДД разбираются в причинах аварии.