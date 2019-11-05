Российско-турецкий патруль пройдет по новому маршруту в Сирии

Военные полицейские России и Турции начали патрулирование нового района Сирии. Колонна состоит из 8 бронемашин, на которых едут 50 бойцов. Протяженность маршрута – 160 километров. Он проложен в нескольких километрах от города Кобани. По пути военнослужащие заедут в крупные населенные пункты Бандар-Хан и Шиух-Фаухани, пишет агентство "Интерфакс".

Первое совместное патрулирование российских и турецких военных полицейских состоялось 1 ноября. Колонна из нескольких армейских автомобилей и бронетранспортера БТР-82А прошла около 110 километров на запад от пограничного пункта Дебрисия.



Подобные патрули стали возможны после сочинских переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Лидеры двух стран приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию конфликта в Сирии.