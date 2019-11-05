Представлен макет нового хоккейного стадиона "Арена Омск"

Власти Омской области определились с проектом нового хоккейного стадиона в главном городе региона, которая должна будет принять матчи молодежного чемпионата мира-2023 вместе с Новосибирском. На ней также будет выступать омский "Авангард", который сейчас временно играет в Балашихе.

Строительство "Арены Омск" планируют начать в 2020 году и ее вместимость составит 12 тыс. зрителей, сообщил в одной из социальных сетей вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков, который и представил фотографии макетов нового стадиона и областного аэропорта, который также будет реконструирован в ближайшее время.