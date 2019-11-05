Более 10 тысяч кроликов погибли в огне под Энгельсом

Порядка 10 тысяч кроликов заживо сгорели при пожаре на ферме в Энгельском районе Саратовской области. Объятое пламенем здание, принадлежащее агрофирме "Спартак", сняли на видео.

Трагедия разыгралась в ночь на вторник в селе Голубьевка. Что стало причиной пожара, остается неизвестным, но огонь быстро охватил все здание площадью 1240 квадратных метров.

Пожарным удалось справиться с огнем только к 07:40 утра, к тому момент находившиеся внутри 10 тысяч кроликов сгорели заживо. Никто из сотрудников фермы не пострадал — они успели выбежать из здания.