У британского парламента появился новый спикер

Новым спикером британского парламента стал сэр Линдси Хойл, который раньше был заместителем спикера. Его предшественник, Джон Беркоу, занимал это кресло на протяжении десяти лет.

62-летний Хойл был наиболее вероятным преемником, несмотря на то, что в борьбе за должность принимали участие семь человек. На посту спикера в нынешнем составе парламента Хойл пробудет всего два дня. Уже завтра его распустят в преддверии всеобщих выборов, которые пройдут 12 декабря, напоминает "Россия 24".



А пока британская пресса посвящает время обсуждению домашних питомцев нового спикера. Помимо двух собак, двух котов и черепахи, у Хойла живет попугай, которого символично зовут Борис. Птица приучена произносить знаменитую фразу, которая регулярно звучит на заседаниях Палаты общин — "К порядку, к порядку!".

Британский парламент уже долгое время не может согласовать дату и условия выхода из Евросоюза. Ранее планировалось, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года — через два года после подачи письменного уведомления. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit.

В конце октября глава Евросовета Дональд Туск заявил, что члены ЕС одобрили запрос Великобритании на третью отсрочку даты Brexit на три месяца — до 31 января 2020 года.