СК займется пилотом самолета авиакомпании "ИрАэро", посадившим подругу за штурвал

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможного нарушения, совершенного пилотом авиакомпании "ИрАэро", посадившего за штурвал постороннее лицо, об в вторник, 5 ноября, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

По версии правоохранителей, 31 августа текущего года член экипажа самолета Ан-24, летевшего по маршруту Якутск – Саккырыыр, допустил в пилотское кресло 33-летнюю женщину.

Один из присутствовавших в пилотской кабине, снял происходящее на видео, после чего кадры попали в Сеть.

В ведомстве подчеркнули, что дама не имела допуска к управлению и осуществлению пассажирских перевозок.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам изучения которых будет принято процессуальное решение.