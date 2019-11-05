К поискам пропавших на Селигере неделю назад рыбаков подключились следователи

Следователи ищут пропавших неделю назад в Тверской области рыбаков. Валерий Кочуев и Михаил Никифоров уплыли на лодке-казанке на озеро Селигер, спустя время плавательное средство было найдено, а рыбаки пропали.

Как передает "Вести Тверь", двое мужчин отправились на рыбалку на моторной лодке 29 октября. Пустая казанка была обнаружена 1 ноября в Осташковском районе озера Селигер. Ни рыбаков, ни их личных вещей не нашли до сих пор. Следователи Следственного комитета совместно с полицейскими и государственной инспекции по маломерным судам МЧС области ведут поиски по установлению местонахождения мужчин.

По факту безвестного исчезновения рыбаков Осташковский межрайонный следственный отдел управления СК по Тверской области начал доследственную проверку.