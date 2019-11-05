Песков назвал сроки проведения "Прямой линии" президента

Проведение "Прямой линии" президента Владимира Путина планируется в следующем году. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также он сообщил, что традиционное Послание президента Федеральному Собранию может быть не в конце этого года, а в начале следующего. Однако пока конкретных сроков не установлено, передает РИА Новости.

Глава государства обращается к Федеральному Собранию с Посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития страны. В прошлый раз Путин обратился с ежегодным Посланием 20 февраля 2019 года.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" впервые состоялась 24 декабря 2001 года. За это время Путин 12 раз общался с россиянами в качестве президента и четыре — в качестве премьер-министра. В этом году она прошла 20 июня и продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило порядка 2 миллионов обращений, Путин ответил на 81 вопрос.