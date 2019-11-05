Бакаев и Фомин вызваны на матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с главным тренером Станиславом Черчесовым объявил состав команды на заключительные матчи отборочного раунда чемпионата Европы-2020. Национальная сборная сыграет с Бельгией и Сан-Марино.

Всего на ближайшие матчи вызвано 25 футболистов, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. Полностью он выглядит следующим образом:

вратари Маринато Гильерме ("Локомотив"), Антон Шунин ("Динамо") и Сослан Джанаев (ФК "Сочи");

защитники Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Сергей Петров ("Краснодар"), Максим Беляев ("Арсенал", Тула), Андрей Семенов ("Ахмат"), Федор Кудряшов (ФК "Сочи") и Дмитрий Чистяков ("Ростов");

полузащитники Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук и Рифат Жемалетдинов (все – "Локомотив"), Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин (оба – "Спартак"), Александр Головин "(Монако"), Денис Черышев ("Валенсия"), Даниил Фомин ("Уфа"), Алексей Ионов ("Ростов"), а также Юрий Жирков, Магомед Оздоев и Далер Кузяев (все – "Зенит");

нападающие – Артем Дзюба ("Зенит") и Николай Комличенко ("Млада Болеслав").

Напомним, что матч сборной России против бельгийцев состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00. Встреча против Сан-Марино будет выездной и пройдет 19 ноября в Сервалле на стадионе "Сан-Марино". Начало поединка запланировано на 22:45.

Сборная России накануне досрочно гарантировала себе выход в основной этап чемпионата Европы 2020 года.