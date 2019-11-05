Дочь Польны и Клявера попала в реанимацию без сознания, но уже все хорошо

В реанимацию одной из подмосковных больниц в минувшие выходные попала дочь бывшей солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и музыканта Дениса Клявера Эвелин.

14-летнюю девочку доставили туда после приступа астмы в бессознательном состоянии, поскольку врачи скорой не смогли ей помочь, пишет StarHit.

Накануне Ева Польна в соцсетях отказалась комментировать состояние дочери, но Денис Клявер позже в своем "Инстаграме" сообщил, что с Эвелин уже все хорошо.

Польна и Клявер официально в браке не состояли, но дочь Денис Клявер признал. У Евы также растет младшая дочь Амалия от бизнесмена Сергея Пильгуна.

Ранее в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Клявер рассказал, почему мать Эвелин обиделась на него, когда он все-таки официально признал дочку.