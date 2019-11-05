Две тысячи доз в сутки: в Омске задержали главу наркосиндиката

Правоохранители задержали лидера и пятерых участников сибирского наркосиндиката, ежедневно сбывавшего более 2 тысяч доз героина, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Операцию по поимке торговцев смертельным зельем сняли на видео.

Во главе картеля, по данным следователей, стояла жительница Омска, при этом подавляющее большинство заказов через интернет-магазин оформлялись в Новосибирске. Дело было поставлено на широкую ногу — ежемесячный доход торговцев превышал 12 миллионов рублей.

Основательницу бизнеса и троих ее пособников задержали в Омске. Двух курьеров с примерно 5 килограммами героина, расфасованного в 10 упаковок, остановили в городе Обь. Наркотик был спрятан под обшивкой в багажнике. Спустя несколько дней оперативники забрали из тайника в Омске еще килограмм героина, таким образом, всего было изъято 7 килограммов наркотика.

По данным следователей, все участники группировки были самостоятельными единицами и в целях конспирации практически не пересекались.

Всех подозреваемых взяли под стражу, им грозит от 15 до 20 лет колонии.