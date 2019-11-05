Игроки недели в КХЛ: Вихарев, Педан, Билялов и Галенюк

Континентальная хоккейная лига накануне перерыва в чемпионате, связанного с выступлениями ведущих сборных в Кубке Карьяла, определила лауреатов девятой игровой недели в четырёх номинациях. Лучшим форвардом назван игрок "Адмирала" Денис Вихарев, который вышел на третье место в списке снайперов.

В матче с "Локомотивом" Вихарев забросил две шайбы и имея 11 голов в сезоне поднялся на третье место в списке снайперов лиги. Он уступает только форварду "Салавата Юлаева Никите Сошникову (14 голов) и нападающему ЦСКА Кириллу Капризову (13).

Лучшим защитником семидневки признан игрок "Ак Барса" Андрей Педан, который в четырех матчах набрал 3 очка (гол и две передачи). Вратарь недели – партнер Педана по клубу Тимур Билялов, который провел две игры, в которых казанская команда не пропустила ни одной шайбы. Лучшим новичком признан защитник СКА Данила Галенюк.