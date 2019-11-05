Михаил Погребинский: на что может рассчитывать Запад в нормандском формате

Единственно возможная тактика России в отношениях с Украиной на сегодняшний день — не менять свою позицию, выслушать аргументы и сослаться на необходимость выполнения Минских соглашений, считает украинский политолог Михаил Погребинский.

В эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" он признался, что является сторонником реинтеграции Донбасса и, несмотря ни на что, сохраняет последнюю надежду.

"Но сейчас на Украине происходит радикализация позиции, это касается даже партии "Слуга народа" — она раскололась. И очевидно, что Зеленский сегодня не может стать лидером страны. Поэтому ожидать какого-то прорыва в решении донбасского конфликта не представляется возможным", — пояснил политолог.

По мнению Погребинского, в настоящий момент нет возможностей и для встречи в так называемом нормандском формате.

"Мне кажется, Москва дала понять, что готова на встречу при выполнении хотя бы части условий. Если это произойдет, тогда Меркель и Макрону станет понятно, что украинские разговоры о готовности выполнить Минские соглашения не имеют под собой реальных оснований. Всем станет ясно: Россия готова, а Зеленскому придется признать, что Украина выполнить соглашения не может", — пояснил политолог.

В сложившейся ситуации России ничего не остается, как "дать возможность украинской власти окончательно проявить свои намерения, и дать понять партнерам на Западе, на что можно рассчитывать".

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что готов к любым встречам и заинтересован в саммите в нормандском формате, но когда станет ясно, каким будет результат. По оценкам МИД РФ, конкретные даты встречи можно будет обсуждать только после верификации ОБСЕ отвода сил в Донбассе.