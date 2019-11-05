На слушания по бюджету в ОП Москвы зарегистрировано свыше 1100 человек

Более 1100 человек зарегистрировались на публичные слушания, посвященные обсуждению бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Об этом в ходе выступления на публичных слушаниях председатель Общественной палаты (ОП) Москвы Константин Ремчуков.

Он отметил, что "к участию в общественных слушаниях приглашены москвичи, члены Общественной палаты Москвы, представители органов государственной власти Москвы, общественных объединений, иных государственных некоммерческих организаций, представители органов местного самоуправления, внутригородских муниципальных образований в Москве, а также все заинтересованные лица".

На прошлой неделе депутаты Мосгордумы большинством голосов приняли проект закона Москвы "О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.", который внес на рассмотрение Мосгордумы мэр столицы Сергей Собянин.