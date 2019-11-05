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5 ноября 201914:55

"Лучше вы к нам": Екатерина Вуличенко рассказала, почему не уехала в Лондон

В фильмах Екатерине Вуличенко в основном достаются роли корыстных женщин, готовых на все ради денег. Однако в жизни самой актрисы, как рассказала она в "Судьбе человека", всегда главное значение имела только любовь.

Со своим первым мужем она даже отказалась уехать жить в Лондон, где могла бы иметь все. "Нет, уж лучше вы к нам", — ответила Екатерина, которая к тому моменту уже была известной актрисой.

И тогда муж, окончивший Оксфорд, переехал из Лондона в Москву. В их браке родилась дочь София, но через 9 лет союз распался.

Екатерина говорит, что у них была хорошая и крепкая семья, но развелись они от того, что из их отношений ушла любовь. "А это самое главное", – признается актриса.

Профессия "звала" ее с детства: еще в первом классе Екатерину — из тысячи детей — отобрали для участия в киносъемках, но мама запретила ей даже думать об этом.

Однако уже в 12 лет (причем, в тайне от мамы) она снялась в "Ералаше", заработав свои первые деньги, а в 16 обошла и профессиональных актрис, и студенток театральных вузов на кастинге фильма "Змеиный источник".

Правда, из-за съемок Екатерине пришлось прогулять экзамен, и она не получила серебряную медаль, но эта роль стала для нее стартом в профессии: вскоре она поступила в Щепкинское училище.

Актриса не часто дает интервью и особо не делится подробностями личной жизни. Поклонникам известно лишь о том, что у нее двое детей: сын Александр родился в 2018 году от второго мужа актрисы – Марата.

Где Екатерина познакомилась с ним? Почему официально выходила за него замуж пять раз? Почему говорит, что в детстве и юности не чувствовала "тыла" семьи?

Жалела ли, что в свое время не уехала в Лондон с первым мужем? И как вспоминает съемки в фильме "Звезда", в котором сыграла юную радистку Катю Симакову и завоевала этой ролью любовь миллионов зрителей?

Об этом Екатерина Вуличенко рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".

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