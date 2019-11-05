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5 ноября 201914:29

Бард Александр Новиков избежал банкротства

Антон Новодережкин/ТАСС

Артист Александр Новиков погасил большую часть своего долга, поэтому Арбитражный суд Москвы прекратил дело против него. Музыкант перевел на счет своих кредиторов 1 миллион рублей и остался должен менее 500 тысяч. Этой суммы недостаточно для признания человека банкротом, сообщает агентство РИА Новости.

13 марта мэрия города Екатеринбурга обратилась в суд с требованием признать Новикова банкротом, так как он задолжал 1,4 миллиона рублей.

А в июле 2019 года управление Следственного комитета по Свердловской области прекратило дело в отношении барда в связи с отсутствием состава преступления. Ранее Александра Новикова обвинили в краже денег дольщиков жилищного комплекса "Бухта Квинс", который строила в Екатеринбурге принадлежащая музыканту компания "Домбери".

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