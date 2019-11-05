Юрий Семин: надеюсь, что "Локомотив" создаст "Ювентусу" проблемы

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин перед матчем четвертого тура Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса" поделился о том, как его подопечные будут противостоять фавориту группы.

"Мы хотим создать "Ювентусу" проблемы и будем бороться за каждый эпизод. Каждое очко в таблице важно, — приводит слова Семина официальный сайт "Локомотива". – Нужно сыграть в сбалансированный футбол, ведь иначе сдержать нападающих "Ювентуса" сложно".

"Есть положительные моменты – Антон Миранчук и Федор Смолов возобновили тренировки в общей группе. Будут ли они играть – решим во вторник. Крыховяк поправился после отравления, Баринов и Игнатьев чувствуют себя лучше, чем перед первым матчем против "Юве". Новых травмированных нет".

Матч "Локомотив" –"Ювентус" состоится в среду, шестого ноября, на столичном стадионе "РЖД-Арена". Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 20:55 по московскому времени.