Последствия нокаута: Ковалеву запретили выходить на ринг до января

Российский экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев получил уведомление от Атлетической комиссии американского штата Невада о приостановке его боксерской лицензии до 2 января 2020 года. Спортсмену запрещено выходить на ринг из-за его состояния здоровья.

Представители Комиссии сообщили прессе, что это мера предосторожности после того, как наш боксер проиграл мексиканцу Саулю Альваресу бой в Лас-Вегасе нокаутом в 11-м раунде, сообщает Reviewjournal.Com. Напомним, что после поединка Ковалев был госпитализирован.

И хотя медики не нашли у россиянина серьезных отклонений в состоянии здоровья, организация, которая ведает выдачей лицензий на проведение боев отказала "Крашеру" в праве в ближайшие 2 месяца драться в официальных поединках. Впрочем, не один Ковалев "пострадал" таким образом: медицинские отстранения получили еще семь участников вечера бокса в Лас-Вегасе.