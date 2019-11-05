Дату разведения сил в Петровском трудно прогнозировать

Разведение сил в районе села Петровское в Донбассе, намеченное на 4 ноября, сорвала украинская сторона. Об этом заявил в прямом эфире программы "60 минут" глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

"Владимир Зеленский и другие представители киевской власти неоднократно говорили о приверженности к отводу войск в Петровском. Назывались разные даты, но письменного уведомления о переносе времени разведения мы не получали. ДНР же подтверждает свою готовность приступить к разведению сил в любой момент", — заявил Якубов. По его словам, новая дата отвода сил в районе Петровского станет одним из пунктов повестки дня на ближайших переговорах контактной группы в Минске.

4 ноября представители ДНР выпустили в районе Петровского сигнальную ракету белого цвета в знак готовности к отводу сил на данном участке, но ответных действий с украинской стороны не последовало.

Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, присутствующий в студии программы "60 минут", заявил, что прогнозировать дату разведения войск вообще не приходится. "Украинская сторона осознанно саботирует любые дипломатические решения урегулирования в Донбассе и лишь создает имитацию бурной деятельности".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно отслеживает ситуацию. По его словам, любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывают глубокую обеспокоенность. "Мы надеемся, что несмотря на трудности, процесс будет завершен", — сказал Песков.