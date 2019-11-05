Росздравнадзор и полиция проверили аптеки, незаконно продающие сильнодействующие препараты

В Строгине жители Таллинской улицы уже много месяцев добиваются закрытия аптеки, где в нарушение закона торгуют сильнодействующими препаратами. Таблетки здесь отпускают без рецепта и упаковки, поэтому торговая точка стала популярна у наркозависимых. Настолько, что даже штрафы в сотни тысяч рублей не останавливают продавцов.

В эту аптеку на западе Москвы сотрудники Росздравнадзора и полицейские пришли не случайно: здесь без рецепта продают сильнодействующие препараты. Как обычно в таких случаях, продавец ничего пояснить не может. Девушка якобы устроилась на работу два дня назад.

- На подработку вышла.

- Первый день?

- И позавчера работала.

Постоянные клиенты таких аптек приходят сюда за прегабалином или "Лирикой" — это противоэпилептическое средство. С его помощью наркозависимые избавляются от ломки. Продавцы вскрывают упаковку и продают препарат по несколько таблеток, что тоже делать запрещено. Любые лекарства, которые продают без упаковки, считаются контрафактом.

- Прегабалин 300 миллиграммов. Блистеры разрезаны, определить серию не представляется возможным.

Постоянных покупателей не смущает даже обыск в аптеке.

- Сколько вам надо прегабалина?

- А вы работаете?

- Я — да!

"Часть препаратов, подлежащих обязательному предметно-количественному учету, а это препараты, которые наркозависимые лица часто используют не по назначению, лежала прямо у кассы и отпускалась всем желающим без рецепта. Были найдены препараты с истекшим сроком годности и контрафактные лекарственные средства", — говорит помощник руководителя территориального органа Росздравнадзора по городу Москве и Московской области Елена Баландина.

Эта аптека — настоящая головная боль для жителей окрестных домов. Купленные препараты начинают употреблять, что называется, не отходя от кассы. Вся округа просто усеяна шприцами и пустыми пузырьками. И это — в считаных метрах от школы.

- Часто вижу, какие-то капли покупают по ночам. Я как-то в очереди стояла, видела этих людей, и такие люди странные вокруг ходят.

- Видно, что под чем-то они, вот тут тусуются.

- Здесь школа, ходят школьники все, а уже темно — страшно, конечно!

На лекарства, которые продавались без рецепта, наложен арест, шкафы опломбированы, но аптека может работать дальше. Возвращаемся сюда через несколько дней под видом покупателей.

- "Лирика" есть?

- Да.

- Сколько стоит?

- Целый — полторы. Половинка — 750.

- Рецепт не нужен?

- Да нет.

Буквально через минуту продавца словно подменили.

- Полторы тысячи, говорите, "Лирика" стоит?

- Нет.

- Но вы же мне это сказали?

- Нет, я вам не говорила.

- А половина — 750?

- Не говорила я вам!

Увидев телекамеру, девушка отказывается продолжать разговор. После нашего повторного визита в эту аптеку она сразу же закрылась. Девушка-фармацевт обещала, что приедет директор аптеки, но пока к нам так никто и не приехал.

Владельцу предстоит заплатить штраф до 200 тысяч рублей. Но, как говорят специалисты, это ничто по сравнению с суточным оборотом таких аптек. Результаты проверки будут направлены в суд, который, скорее всего, закроет торговую точку минимум на 90 суток.