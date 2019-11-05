Попытки США закрепиться в Сирии противоречат международному праву

Строительство американских военных баз рядом с нефтяными месторождениями в Сирии противоречит международному праву и просто незаконна, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

В конце октября США объявили, что собираются защищать нефтяные месторождения Сирии от террористов, пишет агентство "Интерфакс". Позднее вице-президент Соединенных Штатов заявил, что американские военные не подпустят к сирийским полезным ископаемым ни Россию, ни Иран.



Министерство обороны РФ, в свою очередь, заявило, что США наладили контрабанду нефти из Арабской Республики. Стоимость одного барреля краденой нефти составляет всего 38 долларов, а ежемесячный доход от такой торговли превышает 30 миллиардов долларов.