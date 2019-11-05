Убийц экс-мэра Киселевска вычислили по ДНК

В Кемеровской области суд арестовал второго подозреваемого по делу об убийстве бывшего мэра Киселевска. Ранее в рамках следствия были задержаны двое мужчин, это несудимые жители города Белово 35 и 49 лет. Один из них был арестован в понедельник. Приоритетной версией преступления остается разбойное нападение.

Если бы бывший мэр Киселевска не попытался защитить себя и семью, то, возможно, нападавшим удалось в прямом смысле замазать следы преступления. Но Сергей Лаврентьева после того, как жена увидела во дворе свет фонариков и силуэты посторонних, вышел с ружьем и открыл огонь. Один из преступников погиб. Именно его опознание и оставленные следы ДНК другого подельника помогли выйти на след всей группы.

"Сотрудниками уголовного розыска было установлено местонахождение подозреваемых, после чего они были задержаны. Ими оказались ранее несудимые жители города Белово 35 и 49 лет. По предварительным данным, преступление было совершено ими из корыстных побуждений в целях хищения денежных средств и драгоценностей", — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как считают следователи, к преступлению злоумышленники явно готовились. И, скорее всего, знали о наличии дорогостоящего имущества в доме бывшего мэра. С собой взяли не только боеприпасы, оружие, но даже баллончик для отпугивания собак. Двое должны были совершить разбойное нападение, а третий – водитель — ожидал примерно в километре от места происшествия.

"В ходе осмотра места преступления обнаружены предметы, свидетельствующие о тщательной подготовке подозреваемых к разбойному нападению, а также боеприпасы, — сообщила старший помощник руководителя Управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Кемеровской области Надежда Ананьева. — На части предметов обнаружены биологические следы, позволившие получить доказательства причастности к преступлению троих лиц, один из которых был застрелен".

Убийство не связано с деятельностью Лаврентьева на посту мэра города. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Расследование этого дела власти держат на контроле.

Не исключено, что преступники могли действовать по наводке. В том самом погибшем на месте преступления многие жители сразу опознали хорошо известного в Кемеровской области мастера спорта по вольной борьбе и владельца частного охранного предприятия. Его соучастники уже задержаны и арестованы. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.