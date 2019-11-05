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5 ноября 201915:40

Россиянину, сбежавшему из Швеции с дочками, помогут обустроиться в Хабаровске

Россиянину, сбежавшему из Швеции с дочками, помогут обустроиться в Хабаровске

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что обсудила с Денисом Лисовым, который вывез своих детей из Швеции через Польшу и вернулся в Россию, вопросы расширения жилплощади для его семьи в Хабаровске, а также устройство детей в детсады и школу и трудоустройство самого главы семейства.

Ранее сообщалось, что гражданин России Дениса Лисова вместе с тремя дочками (Алисой, Серафимой и Софьей, которым, соответственно, 4 года, 6 и 12 лет) в аэропорту Варшавы задержали пограничники.

Из Польши отец с детьми пытался вылететь в Москву. До этого семья жила в Швеции.

В 2017 году мать девочек тяжело заболела и попала в больницу. Власти Швеции решили, что отец с уходом за детьми один не справится, и девочек отдали в приемную семью мусульман — выходцев из Ливана.

3 ноября Лисов с дочками прибыл в Москву, а в ближайшее время намерен выехать в его родной город — Хабаровск.


Как сказала Кузнецова, вопросы с переездом в Хабаровский край решены. Там, по ее словам, готовы встретить семью Лисовых и оказать главе семейства содействие в оформлении необходимых документов.

Кроме того, необходимо и расширение жилплощади, поскольку квартира у него там небольшая — уезжал Денис оттуда, когда троих детей у него еще не было.

Кузнецова также выразила надежду, что Лисову окажут содействие в поиске работы, а детей устроят в сад и школу, передает РИА Новости.

Адвокат семьи Бабкен Ханзадян, в свою очередь, напомнил, что Лисову сейчас грозит уголовное преследование со сроком до четырех лет: Швеция объявила Дениса в розыск, так что если он появится в какой-то стране, кроме России или Польши, то у него будут уголовные проблемы.

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