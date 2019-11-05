Умер генерал Анатолий Ноговицын, известный по войне в Южной Осетии

В 67 лет умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын, получивший известность как ведущий пресс-конференций во время грузино-осетинского конфликта в 2008 году. О его смерти сообщили в Клубе военачальников Российской Федерации.

По словам руководителя ведомства Николая Дерябина, Анатолий Ноговицын болел. Точная причина смерти генерала-полковника пока неизвестна. Дерябин рассказал, что похороны состоятся, скорее всего, в пятницу, 8 ноября на Федеральном военном мемориальном кладбище. Руководитель аппарата Клуба военачальников отметил, что организацию похорон готовы взять на себя Военно-воздушные силы России, но решение остается за родственниками, сообщает РИА Новости.

Во время конфликта в Южной Осетии Анатолий Ноговицын руководил Военно-научным комитетом Министерства обороны. Он ежедневно комментировал ситуацию.

С марта 2010 Ноговицын занимал должность первого заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ. В мае 2012 года указом президента России он был освобожден от занимаемой должности и отправлен в отставку, поскольку достиг максимального возраста пребывания на военной службе.

Генерал-полковник награжден множественными наградами, в числе которых ордена Красной Звезды и "За военные заслуги".