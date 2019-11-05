Новогодние корпоративы со звездами: чем больше скандалов, тем лучше

Меньше двух месяцев осталось до новогодних праздников — время, когда крупные компании срочно ищут артистов на корпоратив. Ценник обычно возрастает в полтора раза, а непосредственно в саму новогоднюю ночь звезды просят тройную ставку. Кто пользуется спросом и за какой гонорар?

Чем ближе декабрь, тем меньше свободных звезд. Сейчас модно не просто услышать со сцены знаменитость, лучше, чтобы вокруг была еще и аура скандала. Певица развелась? Вызывающая свадьба? Капитализация от этого только вырастет. Но нужно знать грань. Вряд ли ценник на звезду увеличится после концерта в пьяном виде, как было у Димы Билана в Самаре. Хотя до сих пор он просит немало — 3,5 миллиона рублей.

В нетрезвом концерте, как пишет "Комсомольская правда", зрители уличили и финалистку шоу "Голос" Наргиз. В тот самый тур она отправилась после того, как Максим Фадеев разорвал с ней контракт и запретил исполнять его хиты. В итоге спрос на артистку упал, и сейчас корпоратив с ней стоит 1 миллион 800 тысяч рублей.

Вот более полный список: Леонид Агутин возьмет за выступление 2 миллиона, как и певица Валерия, "Би-2" споют за 3 миллиона рублей, а Баста и "Мумий-Тролль" — за 5 миллионов. Но самый топ — это группировка Ленинград. В новогоднюю ночь Сергей Шнуров готов спеть про лабутены за 21 миллион, а если в 20-х числах декабря, то за 7 миллионов. Григорий Лепс тоже не отстает, "Рюмку водки" он споет за 7 миллионов.

Конечно, можно поностальгировать и заказать недорогой "Фактор-2" или "Бутырку" за 150-200 тысяч. Но и площадка, как правило, в этих случаях скромнее. Например, ресторан, где не нужно платить за аренду.

"Крупные компании, где речь идет о тысячах гостей, конечно, арендуют большие московские площадки. Их не так много, и поэтому в декабре за ними идет охота. С августа уже бронируются и проплачиваются, чтоб не потерять. Ушли те времена, когда людей нужно было только накормить и развлечь каким-то действом на сцене. Лет 10 началась история, когда коллектив задействуется в корпоративных событиях. Даже целые мюзиклы разыгрывают", — рассказывает Влад Метревели, продюсер мероприятий.

Но часто, смотря на доходы звезд, забывают учесть их немалые расходы. Возьмем концерты — это аренда зала или стадиона. "Лужники", например, где-то в 9 миллионов обойдутся, а "ВТБ-Арена" на "Динамо" в 6 миллионов. Недешевая реклама, аренда оборудования и его транспортировка, костюмы и прочий реквизит для сцены. Кроме того, артист же не индивидуальный предприниматель, а большая команда, включая менеджеров и даже бухгалтеров. Не забываем и про инвестиции в дорогие клипы.

"Мы прилетели в Ростов с коллективом. Только расходы на дорогу составили до 500 тысяч. Бизнес-класс сколько денег стоит! Концертная площадка, аппаратура, оборудование. Это же огромное количество людей кормятся за счет одного артиста. Вот если мы берем, например, какой-нибудь зал. Предположим, Кремлевский дворец — только аренда стоит 1 миллион 260 тысяч. Из этого и складывается цена на билет. И тоже самое происходит на корпоративных мероприятиях", — объясняет музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Бывают и нестандартные решения: вместо певцов компании заказывают "умный" корпоратив с приглашением лектора, который в неформальной обстановке развлечет публику нестандартным монологом, перерастающим в диалог с теми, кто навеселе. Так было с известным психологом Михаилом Лабковским за 540 тысяч рублей.

И пусть никого не смущают такие гонорары. Артисты не сидят на дотациях государства, поэтому вправе назначать любой рыночный ценник. Ведь развлекая других, они лишают праздника самих себя.