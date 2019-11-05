Виктор Медведчук: Украине важно сохранить транзит российского газа

Часть Украины будет заморожена без прямых поставок российского газа, а население страны ждут тяжелые времена в зимний период времени. Такое заявление сделал в прямом эфире программы "60 минут" из Киева председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Официальный Киев сообщает, что не нуждается в транзите российского газа, но при этом требует от России 12 млрд долларов. По словам Медведчука, для Украины очень важно сохранить транзит газа: "Мы получали ежегодно 3 млрд долларов за транзит, а это 1,5-2 процента ВВП. Когда министр энергетики говорит, что у нас достаточно газа в хранилищах, он неправ как профессионал. Этот газ нельзя поставлять в зимний период времени в регионы юго-востока, потому что там будет недостаточно давления для его потребления. К огромному сожалению, это говорит о непрофессионализме государственной политики в энергетической сфере".



Виктор Медведчук также прокомментировал заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, который сказал, что Украина собирается выходить "из Минска" после встречи с Путиным и предложит миру так называемые соглашения Зеленского: "Я думаю, что это воспринимать серьезно нельзя. Это очередной популизм команды Зеленского и его представителей в парламенте, причем на низком любительском уровне. Говорить о том, что Украина выйдет из Минских соглашений и господин Зеленский предложит свой план, является не только непрофессиональным, но и примитивным".

Эксперт полагает, что команда Зеленского вынашивает планы выхода из Минских соглашений. "Есть все основания говорить, что при наличии политической воли Зеленского и его команды, Минские соглашения могут быть выполнены в полном объеме", — заключил Медведчук.