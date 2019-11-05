Преподаватели НГУ обиделись на мемы первокурсников

Руководство Новосибирского госуниверситета организовало обещает не наказывать никого без веских оснований из-за мемов с преподавателями в одном из студенческих пабликов.

Как сообщала местная пресса, в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте" студенты-первокурсники физфака размещали картинки с преподавателями факультета, причем, некоторые сопровождались матами.

Об этом узнали в деканате, было проведено общее собрание первого курса факультета, а создателям и администраторам группы пригрозили отчислением за нарушение правил университета.

В комментарии НГУ говорится, что сейчас проводится внутренняя проверка, но "никто не будет наказан, а тем более отчислен, без достаточных на то оснований".

Там также отметили, что "вопрос требует самого серьезного разбирательства в рамках существующего правового поля", передает РИА Новости.

В вузе также отметили, что имеет значение и морально-этическая сторона конфликта. "Руководство университета надеется, что студенты одного из лучших вузов страны будут более корректны в высказываниях в отношении друг друга и своих преподавателей, в том числе в социальных сетях", — отмечается в сообщении НГУ.