Основатель сети "Тарас Бульба" вышел из СИЗО по болезни

Преображенский суд Москвы из-за болезни освободил основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана из следственного изолятора № 1.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

Она подчеркнула, что служители Фемиды удовлетворили соответствующее ходатайство СИЗО № 1 управления ФСИН по Москве ("Матросская тишина"), освободив тем самым Белойвана от отбывания наказания на срок в один год, пять месяцев и два дня.

Бизнесмен обвинялся в том, что с января 2011 по март 2014 года для того, чтобы платить меньше налогов, в восьми принадлежащих ему ресторанах сети "Корчма Тарас Бульба", наладил оплату счетов клиентами только наличными деньгами, не выдавая им кассовые чеки. По мнению Следственного комитета России, таким образом предприниматель скрыл от налогов более 650 миллионов рублей.

Белойван, который пошел на сделку с правосудием, был осужден столичным Басманным судом на два года колонии общего режима 4 июля 2019 года.