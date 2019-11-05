На дне Балтийского моря нашли 900 бутылок алкоголя, утонувших век назад

Со дна Балтийского моря подняли девятьсот бутылок коньяка и ликера, затонувших вместе с кораблем более ста лет назад. Внушительную партию алкоголя судно перевозило в Россию.

Корабль утонул 19 мая 1917 года, в разгар Первой мировой войны, сообщает издание The Local. Это был шведский пароход S/S Kyros, который следовал из Франции через нейтральную шведскую территорию. Недалеко от Аландских островов в Балтийском море корабль был остановлен немецкой подводной лодкой и проверен. Капитан решил потопить судно, поскольку алкоголь в то время считался контрабандой. Экипаж был переведен на другой пароход и благополучно вернулся домой, но уже без партии коньяка и алкоголя.

Обломки затонувшего корабля были обнаружены в 1999 году. После нескольких лет подготовки шведские спасатели Ocean X Team и Icelandic iXplorer смогли поднять бутылки со дна Балтийского моря. Как отмечают специалисты, важность данного события невозможно переоценить, поскольку это не просто находка редкого алкоголя, но и часть истории бывшей императорской России.

В числе найденного шестьсот единиц коньяка De Haartman & Co, а также триста бутылок ликера Benedictine. Последний продукт раньше готовили французские монахи, теперь он принадлежит компании Bacardi. Коньяк больше не производится. Спасатели пока не знают, какая участь ждет алкоголь и за сколько его можно будет продать.