Черчесов: сборная Бельгии напичкана классными игроками

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил сильные стороны команды Бельгии в преддверии очного матча россиян против "красных дьяволов" в отборочном раунде Евро-2020. Игра состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.

"Сила Бельгии в индивидуально мощных футболистах на каждой позиции. Плюс они прекрасно друг друга понимают, — приводит слова Черчесова "Спорт-экспресс". – Бельгия – хорошо организованная команда, напичканная классными игроками. Наша же сила – это подготовка, командная игра, организация, тактика и дух".

Напомним, что Россия и Бельгия уже гарантировали себе выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Однако они по-прежнему оспаривают первую строчку группы, которая станет дополнительным преимуществом при жеребьевке основной сетки турнира.