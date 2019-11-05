"На нас напал питбуль": бойцовый пес искусал жительницу Новосибирска

В Новосибирске бегающий без намордника и поводка питбуль искусал женщину, пытающуюся защитить щенка — пес любой ценой пытался добраться до своего сородича, который спасался на руках у своей защитницы.

"На нас напал питбуль, который гулял без хозяев", — сообщила пострадавшая в социальной сети и опубликовала видео инцидента. По ее словам, противостояние продолжалось добрые десять минут, пока разъяренного пса не оттащили прохожие и его владелица. Хозяйка щенка получила рваную рану руки, а также гематомы на спине и ноге.

Издание ГТРК "Новосибирск" сообщило, что искусанная женщина, вооружившись видеозаписью нападения и медицинским заключением, подала заявление в полицию.