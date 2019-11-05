Во Львове за песню на русском музыканту разбили гитару

Уличному музыканту, который исполнял песню на русском языке в центре Львова, разбили гитару.

Как пишет местный новостной портал, это произошло во время очередного рейда украинских националистов. Однако представитель одной из ультраправых организаций, которые регулярно проводят подобные рейды, заявил, что это сделали "патриоты" еще до их прихода.

В августе Верховный суд Украины признал законным введение

Во Львовской области введен мораторий на "русскоязычный культурный продукт". Под ним подразумеваются все формы культурных произведений на русском языке (песни, литературные произведения, фильмы, сериалы, театральные постановки), напоминает РИА Новости.