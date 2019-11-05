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5 ноября 201916:53

Боевики мексиканского наркокартеля расстреляли большую семью мормонов из США

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По меньшей мере девять американцев, в том числе шесть детей, погибли в результате обстрела со стороны бойцов наркокартеля в Мексике. Последствия атаки сняли на видео.

Нападению подверглись члены семьи мормонов ЛеБарон, на протяжении последних 30 лет живущие примерно в 75 километрах от границы с Соединенными Штатами. Вечером 4 ноября (утро 5 ноября по Москве) они ехали колонной из трех машин в штате Сонора, когда попали в засаду, передает NBC. После обстрела первый автомобиль вспыхнул и полностью выгорел, находившиеся в салоне четыре ребенка, в том числе восьмимесячные близнецы, и женщина не смогли выбраться и сгорели заживо.

Остальные члены семейства — а всего их было 17 человек — бросились врассыпную и на протяжении нескольких часов прятались в кустах. В ближайший город за помощью выдвинулся раненый в руку мальчик, когда он привел на место полицейских, скончались еще два ребенка и две женщины. Без последствий из устроенной бандитами бойни вышли только два человека, остальные получили ранения.

На поиски убийц бросили армейские подразделения. Следователи полагают, что члены наркокартеля ошиблись с целью, в пользу этой версии говорит и то, что они не стали брать заложников или добивать свидетелей, а просто скрылись.

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