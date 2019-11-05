В Минюсте Украины нашли потайные ящики с документами о коррупции

В Министерстве юстиции Украины нашли несколько коробок с входящей корреспонденцией, которая относилась к делам о коррупции. Как пояснил глава ведомства Денис Малюсько, в его организации был создан настоящий фильтр: он отсеивал и прятал действительно серьезные документы, а незначительные обращения тут же отправлял в работу, написал чиновник на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр пояснил, что эта система работала до его прихода в Минюст, однако обнаружились в коробках и несколько свежих дел. Малюсько принес извинения тем, на чью обращения так и не пришли ответы, и добавил, что правоохранительным органам сообщили и находке.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко даже не пытался бороться с коррупцией. Несмотря на то, что Штаты призывали его провести хоть какие-то антикоррупционные реформы.