Самоубийство подростка из-за диеты: о мачехе-враче рассказали ее пациенты

После программы "Прямой эфир", в которой рассказали о самоубийстве 14-летнего мальчика в элитном поселке Подмосковья, в редакцию пришло множество откликов от возмущенных зрителей.

Как сообщалось ранее, на руке у подростка, решившегося свести счеты с жизнью, было вырезано: "Я урод" — так называли его отец и мачеха.

Жители поселка считают, что крайне жесткой диетой до самоубийства его довела мачеха – Ирина Воропаева, врач по профессии, которая считала, что пасынку надо было похудеть.

Среди приславших отзывы на предыдущую программу оказались люди, которые узнали в мачехе подростка врача, с которым они сталкивались как пациенты.

Отзывы о ее работе во многом негативные, а в одном из сообщений рассказывается о женщине с сердечным приступом, которая обратилась к Воропаевой, но Ирина якобы приняла ее за алкоголичку и обращалась с пациенткой очень грубо.

В результате адекватной помощи врач ей якобы не оказала, а на следующий день эта женщина умерла.

Сама Воропаева, за разъяснениями к которой обратились сотрудники "Прямого эфира", отвечать на вопросы отказалась, заявив, что пока идет следствие, они с мужем никаких комментариев давать не будут.

Правда ли, что мачеха усыпила любимую кошку пасынка? Что говорит клинический психолог, которого вызывали в дом Воропаевых за несколько месяцев до гибели подростка?

Были ли у него суицидальные наклонности и изменения в психике после смерти матери? От чего и при каких обстоятельствах она умерла?

На что жаловался мальчик школьным друзьям перед тем, как совершить роковой шаг? И когда прервут молчание отец и мачеха, а также директор школы, в которой учился подросток?

Продолжение расследования этой трагической истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".