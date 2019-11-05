Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет с Надалем, Зверевым и Циципасом

Первая ракетка России Даниил Медведев узнал соперников по предстоящему Итоговому турниру Ассоциации теннисистов-профессионалов. Россиянин проведет по одному поединку с испанцем Рафаэлем Надалем, Александром Зверевым из Германии и греком Стефаносом Циципасом.

Это стало известно после того, как состоялась жеребьевка. Квартет теннисистов будет проводить матчи в рамках группы Андре Агасси. В параллельной группе имени Бьорна Борга сыграют серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.

Напомним, что Итоговый турнир ATP состоится в Лондоне с 10 по 17 ноября. Призовой фонд турнира составляет девять миллионов долларов. Действующим победителем турнира является Александр Зверев.