Статус РУСАДА будет определен WADA 9 декабря

Немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил о том, что статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может быть определен на внеочередном заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Оно состоится девятого декабря.

"Внеочередное заседание исполнительного комитета WADA, вероятно, пройдет девятого декабря в Париже или Лондоне, — написал в своем личном Twitter-аккаунте Зеппельт. – На нем будет решаться вопрос статуса РУСАДА".

Напомним, что накануне стало известно о том, что комитет по соответствию WADA до конца ноября рассчитывает получить доклад от департамента расследований, касающийся имеющихся у организации вопросов по данным московской антидопинговой лаборатории.