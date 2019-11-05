Путин усомнился в целесообразности бакалавриата и магистратуры для ряда специальностей

Президент России Владимир Путин усомнился в оправданности разделения процесса подготовки преподавателей русского языка на два этапа — бакалавриат и магистратуру.

В ходе проведения Совета по русскому языку в Кремле глава государства задал собравшимся вопрос, какие преимущества дает такое разделение в конкретной специальности. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24"

"Это просто модная голая схема, или в этом есть какой-то смысл, в сохранении этого порядка подготовки специалистов, в данном случае по русскому языку — бакалавриат и магистратура?" -поинтересовался Путин.

По словам президента, готового ответа у него нет, однако возможно именно в случае с подготовкой преподавателей русского языка можно было бы вернуть старую схему — 5 лет, чтобы потом человек мог полноценно преподавать в школе.



При этом Путин указал, что для ряда других специальностей, особенно связанных с точными науками, разделение на бакалавриат и магистратуру вполне оправданно.

"Когда готовят в области кибернетики, чего-то еще, технические (специальности) — довели до какого-то уровня, эти знания могут быть применены на практике. Потом следующий шаг – магистратура, там еще больше знаний", — пояснил президент РФ.