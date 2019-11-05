"Зальцбург" оценил 19-летнего вундеркинда Холанда в 100 млн евро

Футбольный клуб "Зальцбург" объявил ценник на своего 19-летнего нападающего Эрлинга Холанда. Юный бомбардир и рекордсмен Лиги чемпионов оценен руководством австрийских "быков" в 100 миллионов евро.

Такой ценой боссы "Зальцбурга", наверняка, попытались отпугнуть потенциальных покупателей норвежского футболиста. Как сообщает Спорт24.Ru, на приобретение Холанда настроены "Реал", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Холанд стал обладателем уникального достижения – в своем дебютном же матче Лиги чемпионов он стал автором трех забитых мячей. Это произошло в игре "Зальцбурга" против "Генка" (6:2).

Всего в активе Холанда 16 матчей, 22 гола и шесть голевых передач.